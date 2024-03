Transition écologique : le lab recherche environnement favorise la diffusion des connaissances

Trois grandes écoles engagées

Utilisation de l’IA pour le pilotage de l’énergie dans le bâtiment, décarbonation du fret, développement de la biodiversité urbaine pour lutter contre les ilots de chaleur… autant d’exemples de sujets sur lesquels trois grandes écoles ont consacré des recherches dans le cadre du lab recherche environnement Vinci ParisTech.



Soutenus et accompagnés financièrement depuis 15 ans par Vinci, acteur mondial de l’énergie et de la construction, des chercheurs d’AgroParisTech, Mines Paris-PSL et l’Ecole des Ponts Paris Tech ont élaboré des outils et identifié des solutions qui sont déployables et applicables sur le terrain.

Entretien avec Charlotte Roux, enseignante-chercheuse et Maxime Trocmé, directeur déploiement R&D

Accédez librement aux résultats de recherche

La clé de la réussite de ce partenariat de recherche pour la réduction de l’impact environnemental des projets de bâtiments et d'infrastructures ? Une collaboration pluridisciplinaire novatrice à l’instar des travaux en cours sur le recours aux matériaux biosourcés dans la construction. Des recherches qui combinent idéalement les expertises des trois écoles pour évaluer l'impact des matériaux biosourcés sur la biodiversité, mais également leurs caractéristiques techniques comme la résistance ou la contribution à l'efficacité énergétique d'un bâtiment.



Autres spécificités du lab : la mise à disposition des résultats au plus grand nombre à travers des informations en accès libre concernant les recherches, leurs résultats et les solutions mises au point. Une mine d’or à ne pas manquer grâce à la newsletter du lab et sa page LinkedIn.