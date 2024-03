La RSE, l’une des raisons d’être de Watèa by Michelin

Watèa by Michelin, issu de l’intrapreneuriat du groupe Michelin, est aujourd’hui une filiale de Michelin et du Crédit Agricole Leasing & Factoring. Sa mission est de rendre la transition vers la mobilité électrique facile et accessible aux professionnels.

Trois questions à…

Géraldine Mezzalira,

directrice RSE Watéa by Michelin

#1. Watèa by Michelin s’est créé en mettant la RSE au cœur de sa mission. Comment cela se traduit-il ?

Nous avons créé la société en 2021 avec la conviction qu’il fallait réduire la pollution des centres urbains et les émissions de gaz à effet de serre. Les solutions existaient. Pourtant, nous faisions le constat de freins de tous ordres. Watèa est née avec cette mission très concrète : accélérer la transition de la mobilité des professionnels.



La responsabilité sociétale de l’entreprise est placée au plus près des organes de décision de l’entreprise et notre stratégie RSE repose sur deux grands enjeux en miroir : réduire notre propre empreinte environnementale et accompagner nos clients à réduire l’empreinte environnementale de leur mobilité.

#2. Vous vous définissez comme « opérateur de mobilité ». Quelle est la particularité de votre offre d’accompagnement à la mobilité électrique des entreprises ?

Pour opérer la transition vers la mobilité électrique, il faut conduire une approche systémique, qui facilite l’usage du véhicule. L’offre de Watèa intègre le véhicule, la recharge et toute une palette de services. Cela passe par l’analyse du potentiel d’électrification de la flotte, la qualification des véhicules pour qu’ils correspondent en termes de taille, de charge utile et d’autonomie aux besoins des professionnels, l’accès à l’énergie de recharge, la qualification des bornes – qui doivent être accessibles à des fourgons de 10 m3 et plus - mais aussi un accompagnement au quotidien des conducteurs. C’est cet ensemble qui fait que la transition est réussie et s’inscrit dans une démarche durable.

#3. Comment embarquez-vous vos collaborateurs dans ce défi ?

L’engagement RSE de la société fait partie des motivations à nous rejoindre. Nous faisons de la sensibilisation, au travers des Fresques du climat et de la mobilité. Nous calculons annuellement l’empreinte carbone de la vie de bureau de Watèa. Nos nouveaux locaux étant accessibles en bus et à vélo, nos collaborateurs changent leurs habitudes : la mobilité douce représente déjà 44 % des déplacements domicile/travail. Nous avons équipé nos nouveaux bureaux en mobilier reconditionné. Nous organisons également des ateliers numérique responsable et nous allons lancer des actions autour de la biodiversité sur le site. C’est un engagement au quotidien, qui mobilise nos collaborateurs.