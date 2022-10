SSP : chez Solvay, la réhabilitation des sols s’appuie sur des données analytiques fiables

Trois questions à…

Mathias Broquaire,

Direction de la réhabilitation environnementale chez Solvay

Mathias Broquaire,Direction de la réhabilitation environnementale chez Solvay

#1. Quelles évolutions identifiez-vous dans le traitement des sols ?

Solvay utilise toute une gamme de technologies et de solutions pour la remédiation des sols. Aujourd’hui, nous portons plusieurs projets de remédiation avec des solutions innovantes. Des solutions qui fiabilisent et accélèrent les chantiers.



En termes de besoins, notre vigilence s'étend à de nouvelles molécules chimiques, les “polluants émergents”. Aussi, nous devons élargir nos recherches et trouver des techniques de traitement adaptées. Nous nous appuyons notamment sur nos partenaires, comme les laboratoires, pour faire évoluer les process.

#2. Comment évoluent vos besoins analytiques ?

Nos besoins analytiques sont importants et continuent de se développer. Nous avons besoin de solutions de prélèvement et de méthodes analytiques fiables. Pour nous, l’idéal est de faire appel à un laboratoire capable de proposer des méthodes analytiques “à façon”.



Ce qui est important pour la remédiation, c’est d’avoir des échanges techniques concernant les méthodes d’échantillonnage, de prélèvement et d’analyse. Pour ce faire, nous travaillons avec le laboratoire WESSLING qui répond parfaitement à nos besoins.



Par ailleurs, chez Solvay, nous procédons de plus en plus à des caractérisations fines afin de fiabiliser la phase d’exécution des travaux et être plus précis dans la remédiation. Dans ce contexte, la réactivité du laboratoire d’analyse est très importante. Elle permet de définir si les prélèvements sont nécessaires et suffisants pour déterminer l’extension des impacts. WESSLING assume très bien ses engagements.

#3. Quelles innovations vous semblent nécessaires pour répondre aux besoins futurs ?

Solvay est impliquée dans la Recherche & Développement et fait partie du consortium INOVASOL pour innover dans les techniques de traitement des sols. En termes d’analyses in situ, la généralisation des analyseurs en continu, destinés aux prélèvements complets dans des nappes, les gaz de sol, l’air ambiant… correspond à des attentes fortes. C’est la direction que prennent nos partenaires et fournisseurs.