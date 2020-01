Ils l’ont dit le 10 Janvier 2020

c'est ce qu'a proposé Elisabeth Borne, ministre de la transition écologique en réaction à la hausse des ventes des produits phytosanitaires . Les zones non agricoles regroupent les jardins, espaces végétalisés et infrastructures. La loi Labbé a déjà interdit l’utilisation des pesticides aux collectivités et à l’Etat depuis 2017, ainsi qu’aux particuliers depuis janvier 2019. Reste à s’attaquer aux parties privées comme les jardins d’entreprises et les copropriétés.