Dans l'actu

Coronavirus : les répercussions de la pandémie de Covid-19

Depuis sa première apparition en Chine en décembre 2019, le Covid-19 bouleverse la planète. Cette maladie infectieuse, qualifiée de pandémie par l’Organisation Mondiale de la Santé, a des répercussions profondes sur la santé des populations, l’économie, les industries et les transports mondiaux. Il s’agit de « la plus grande crise sanitaire qu’ait connu la France depuis un siècle » selon le Président Emmanuel Macron, qui, à l’image de la Chine, de l’Italie, et de l’Espagne, a annoncé que les déplacements en France seraient réduits au « strict nécessaire » à partir du 17 mars 2020. Cette crise sanitaire a des conséquences importantes pour tous les secteurs, y compris celui de l’environnement, qui promet d’être durablement marqué par cette épidémie.