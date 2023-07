Gestion de l'eau : lancement du collectif Aquagir pour accompagner les collectivités

« Comment agir à l'échelle la plus pertinente pour une gestion efficiente des eaux et trouver l'accompagnement nécessaire et les solutions les plus appropriées, en amont des projets et jusque dans les phases de mise en œuvre et de gestion ? » C'est pour répondre à cette question que les six partenaires, l'Association nationale des élus des bassins (Aneb), la Banque des territoires, le BRGM, le Cercle français de l'eau, France Water Team et l'Union des industries et entreprises de l'eau (UIE), en collaboration avec les agences de l'eau, ont lancé Aquagir, le 3 juillet. En regroupant plusieurs expertises et réseaux de partenaires, ils visent ainsi à accompagner les collectivités territoriales à chaque étape de leur projet de gestion de l'eau.

Cette volonté se concrétise à travers un site internet et sera déployé dans un premier temps dans trois territoires pilotes : les régions Centre-Val-de-Loire, Hauts-de-France et Nouvelle-Aquitaine. Le site donne accès à des retours d'expérience, une place de marché qui présente des solutions privées ou publiques et une plateforme d'assistance. L'ensemble des acteurs peuvent y contribuer en partageant leurs propositions d'actions, les outils et les bonnes pratiques.