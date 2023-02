Gestion de l'eau : une mission sénatoriale pour proposer de nouvelles approches

Identifier les failles de la politique publique de l'eau et proposer des solutions pour une gestion partagée de la ressource : c'est l'objectif que s'est fixée la mission d'information sénatoriale « Gestion durable de l'eau : l'urgence d'agir pour nos usages, nos territoires et notre environnement ». Elle a été créée à l'initiative du groupe Socialiste, écologiste et républicain (Ser), dans le cadre de leur « droit de tirage ». Ce dernier permet la création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information par année parlementaire.

La mission s'est réunie le 8 février 2023 pour constituer son bureau et lancer ses travaux. Le bureau se compose notamment de Rémy Pointereau (LR, Cher), comme président, et de Hervé Gillé (Ser, Gironde), comme rapporteur.

Elle envisage de travailler sur un renforcement des outils actuels, voire d'inventer de nouveaux instruments juridiques, institutionnels et financiers.

La mission d'information débutera ses auditions à partir du 27 février prochain, et souhaiterait les achever d'ici à l'été 2023.