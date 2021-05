Total change de nom et fait voter son plan climat

Ce vendredi 28 mai, Total organisait son assemblée générale annuelle avec la volonté de changer d'image. Les actionnaires ont ainsi validé le changement de nom de l'entreprise en TotalEnergies et de son nouveau logo multicolore censé représenter la transition du groupe et son ouverture aux énergies non fossiles. Patrick Pouyanné a également été reconduit en tant que Président-directeur général du groupe.

Les actionnaires ont voté le plan climat de l'entreprise. Celui-ci prévoit une baisse des émissions directes de CO 2 de 40 % d'ici 2030 par rapport à 2015 et une baisse des ventes de produits pétroliers pour qu'ils représentent 35 % des ventes en 2030 contre 55 % en 2019. L'entreprise prévoit de vendre plus d'électricité en passant de 8 millions de clients en 2020 à 12 millions en 2025, de produire plus de biogaz, de biocarburants et gérer de nombreuses bornes de recharge pour véhicules électriques (150 000 en 2025 contre 21 000 en 2020).

Mais comme l'avaient annoncé certains actionnaires en amont de l'AG, tous n'ont pas voté ce plan. Selon les calculs de Greenpeace, 8,12 % des actionnaires qui se sont prononcés ont voté contre. « Tous ces investisseurs invoquent la même raison : Total ne s'est pas engagé à mettre un terme à ses activités d'exploration et d'ouverture de nouvelles réserves pétro-gazières comme le recommande désormais l'AIE ; Total n'explique pas comment il entend atteindre ses objectifs climatiques et continue de consacrer 80% de ses dépenses d'investissement au pétrole et au gaz », explique l'association.