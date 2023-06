Bruitparif présente son nouveau prototype de radar sonore

Après Méduse, technologie brevetée par Bruitparif, l'association dévoile son nouveau prototype de radar sonore, Hydre. Testé sur trois sites pilotes en Île-de-France, il est aussi en cours d'expérimentation à Berlin et sera « prochainement déployé dans d'autres grandes villes européennes ». Bruitparif a noué un partenariat technique avec la société française Alliantech, spécialisée en acoustique, afin d'industrialiser sa solution, et table sur une commercialisation « dès le début de l'année 2024 », en France et à l'international.

Actuellement en phase d'homologation, le radar sonore sera ensuite testé lors d'une deuxième phase d'expérimentation sur les mêmes sites pilotes, mais cette fois avec constatation des infractions et verbalisation. L'association est également impliquée dans l'expérimentation en cours depuis janvier 2022 dans sept collectivités volontaires pour le contrôle et la sanction de la pollution sonore causée par les véhicules.

L'association « a démontré tout son talent et sa capacité d'innovation en mettant au point le capteur Méduse, puis le radar sonore Hydre, et la Région Île-de-France est particulièrement fière d'avoir pu accompagner et soutenir ces développements », se félicite Olivier Blond, président de Bruitparif et délégué spécial à la santé environnementale à la Région Île-de-France.