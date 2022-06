L'Echa recommande des mesures de gestion des risques immédiates pour 300 produits chimiques

Le 25 avril dernier, la Commission européenne publiait sa feuille de route en matière de restriction des produits chimiques les plus préoccupants, mettant en avant la possibilité d'interdire des familles entières de produits. L'évaluation par groupes, qui permet ensuite de prendre des mesures de gestion des risques, avait été retenue comme une priorité dès 2019, rappelle l'Agence européenne des produits chimiques (Echa), qui a dévoilé, le 17 juin, le quatrième rapport de sa stratégie réglementaire intégrée portant sur l'année 2021.

Il en ressort que des évaluations ont été finalisées pour plus de 1 900 substances, « principalement regroupées en fonction de leur similarité structurelle ». « C'est 30 % de plus qu'en 2020 », se félicite l'agence. Parmi ces substances, 300 nécessitent des mesures de gestion des risques immédiates, 800 n'ont besoin d'aucunes mesures supplémentaires et 800 autres nécessitent davantage de données. Selon le rapport, le nombre de substances nécessitant une classification et un étiquetage harmonisé au titre du règlement CLP triple en 2021 par rapport à l'année précédente. Cette classification étant souvent la condition préalable pour prendre des mesures réglementaires, l'Echa demande aux États membres de consacrer des ressources suffisantes et de préparer des propositions pour ces substances.

« Depuis que les évaluations de groupe sont devenues la priorité, de 2019 à fin 2021, environ 3 800 substances, au total, ont été évaluées, dont 134 phtalates et substances de type phtalate, et 148 bisphénols », indique l'Echa. Sur ce total, un quart nécessite une gestion des risques plus poussée. Le reste n'appelle pas d'action réglementaire supplémentaire, estime l'agence, car ces substances présentent un faible danger, le potentiel d'exposition est limité ou des mesures de gestion des risques ont déjà été prises. Si l'Echa se félicite de l'accélération du travail des autorités par l'évaluation des produits par groupes, la tâche reste toutefois titanesque puisque l'on estime à 200 000 le nombre de produits chimiques utilisés en Europe.