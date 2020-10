Étiquette énergie : consultation sur l'harmonisation des paramètres avant son évolution en 2021

La Commission européenne ouvre, jusqu'au 3 novembre, une consultation publique sur un projet de règlement relatif à l'écoconception et l'étiquetage énergétique des appareils.

Pour rappel, en mars 2021, l'étiquette énergie évolue avec une nouvelle classification allant de A à G (contre A+++ à G aujourd'hui). Dans ce but, les fournisseurs doivent mettre à jour les paramètres de leurs fiches produits, à partir du 1er novembre 2020.

Sont concernés les serveurs et produits de stockage de données, les moteurs électriques et les variateurs de vitesse, les appareils frigorifiques, les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés, les écrans électroniques, les lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge ménagers ainsi que les appareils de réfrigération.

Le projet de règlement vise à harmoniser les valeurs et paramètres pris en compte. En l'absence de normes harmonisées pour les écrans électroniques, les serveurs et les produits de stockage de données, le projet de règlement instaure des normes transitoires pour ces groupes de produits.