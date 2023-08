L'Ifremer invite les citoyens à prendre part aux recherches liées aux fonds marins

L'Institut de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) invite les citoyens à participer, en ligne, au programme de sciences participatives « Espions des océans ». Le principe est simple : annoter des images prises par des caméras placées au fond des océans, pour dire quelles espèces animales sont visibles sur les clichés. « Avec les scientifiques, percez les mystères des écosystèmes, de la rade de Brest aux profondeurs des sources hydrothermales », indique l'Ifremer.

Les utilisateurs de tous âges découvrent ainsi des images collectées dans quatre écosystèmes, dans l'Atlantique et le Pacifique, de 6 à 2 200 mètres de profondeur. « Comme le feraient les scientifiques, ils inspectent les images afin de décrire la faune présente, et contribuent aux recherches de l'Ifremer », ajoute l'Institut.

En 2016, l'Ifremer avait déjà lancé une première application « Espions des grands fonds », sur les sources hydrothermales. « Cela a été un premier succès : plus de 1 500 utilisateurs ont participé à cette initiative et annoté plus de 50 000 images. Sans leur aide, analyser ce volume d'images prendrait près de 78 jours de travail ininterrompu pour les scientifiques. Avec « Espions des océans », nous voulons étendre ce projet à d'autres environnements, pour faire avancer la recherche sur les fonds marins mais aussi pour sensibiliser le public à des écosystèmes peu connus », souligne Catherine Borremans, ingénieure biologiste imagerie et coordinatrice d'Espions des océans.