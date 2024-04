L'ONU lance un Fonds de résilience climatique pour les réfugiés

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a annoncé, le 24 avril 2024, le lancement de son Fonds de résilience climatique, avec l'ambition de lever 100 millions de dollars d'ici à fin 2025. Dans un communiqué, l'HCR précise que ce fonds financera de manière exclusive les initiatives visant à protéger les communautés déracinées « en leur donnant les moyens non seulement de se préparer aux risques liés au changement climatique, mais aussi d'y faire face et de les surmonter ». Le fonds doit ainsi permettre la mise à disposition des ressources durables sur le plan environnemental dans les zones de déplacement. Pour ce faire, il pourra fournir davantage d'énergie propre pour assurer le fonctionnement des infrastructures d'approvisionnement en eau, les écoles et les services de santé utilisés par les réfugiés et les populations qui les accueillent. Il permettra aussi de construire des abris résistants aux événements météorologiques extrêmes, et veillera à réduire l'impact des réponses humanitaires sur l'environnement.

« Les effets du changement climatique sont de plus en plus dévastateurs, exacerbant les conflits, réduisant à néant les moyens de subsistance et, en fin de compte, provoquant des déplacements de population », a souligné le Haut Commissaire pour les réfugiés, Filippo Grandi, dans ce même communiqué. « Parmi les pays qui se sont montrés les plus généreux dans l'accueil des réfugiés, nombreux sont ceux qui sont également les plus affectés par les effets du changement climatique. Les financements alloués à la lutte contre les effets du changement climatique ne bénéficient pas aux personnes déplacées de force, ni aux communautés qui les accueillent. » L'HCR rappelle également qu'en 2022, plus de 70 % des réfugiés et des demandeurs d'asile provenaient de pays très exposés au changement climatique.