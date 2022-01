Solidarité internationale : les agences de l'eau sélectionnent 13 projets

L'appel à projets commun de solidarité internationale des agences de l'eau a finalement retenu treize projets pour réduire les inégalités d'accès à l'eau potable et à l'assainissement.

Il visait à soutenir des programmes d'action portés par des collectivités ou des associations de solidarité internationale. Lancé en mars 2021, il a permis de mutualiser, pour la première fois, les ressources financières des six agences de l'eau.

Les projets, pour être éligibles, devaient se situer dans des territoires où les agences entretiennent des partenariats institutionnels.

Les projets retenus se déploient sur les bassins de l'Ouémé (Bénin), du Mono (Togo), du Nil (RDC), du Stung Sen (Cambodge), du Bandama (Côte d'Ivoire), du fleuve Sénégal (Mauritanie et Sénégal), du Mouhoun et du Nakanbé (Burkina Faso), du Nam Sa (Laos), de la Sanaga (Cameroun), du lac Itasy (Madagascar) et dans la région des Niayes (Sénégal).

L'enveloppe totale disponible est de 2 millions d'euros.

« Sur ces treize projets, cinq ont sollicité́ la participation financière d'une collectivité́ territoriale de France métropolitaine et un sera directement mis en œuvre dans le cadre d'une coopération décentralisée. Au total, la participation financière des collectivités territoriales représente 420 000 euros, soit un apport supplémentaire de 20 % à l'enveloppe financière allouée par les agences », précisent ces dernières.