Sylvain Waserman a été nommé président-directeur général de l'Agence de la transition écologique, ce jeudi 13 juillet.

Le Conseil des ministres a acté la nomination de Sylvain Waserman en tant que président-directeur général de l'Ademe, proposée le 5 juin dernier par l'Élysée. Il succède ainsi à Boris Ravignon, dont la nomination avait été rejetée par le Parlement.

Ingénieur télécommunications de formation, mais également diplômé de l'ENA en 2008, Sylvain Waserman a notamment dirigé le Réseau GDS (Gaz de Strasbourg), ainsi que la commission du développement économique au conseil régional du Grand Est. Élu député pour le Modem dans la circonscription de Strasbourg entre 2017 et 2022, il est l'auteur de deux propositions de loi renforçant la protection des lanceurs d'alerte, adoptées en 2022. Il a également été nommé vice-président de l'Assemblée nationale. Après son mandat, Sylvain Waserman a fondé le cabinet Acting 4 a Sustainable World accompagnant des entreprises en transition écologique, qu'il dirigeait jusqu'à présent.

« Nous devons agir et obtenir des résultats, éclairer et inspirer la décision publique et mobiliser toujours plus autour d'un objectif commun : atteindre la neutralité carbone et accompagner notre société vers un modèle plus sobre et plus durable. Ensemble, nous y parviendrons. C'est ce message d'action, de mobilisation et d'espoir que je compte porter » a déclaré Sylvain Waserman.