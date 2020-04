Des actionnaires de Total demandent au groupe d'aligner ses activités avec l'Accord de Paris

Il s'agit d'une première en France : onze actionnaires du groupe Total ont déposé, mardi 17 avril, une « résolution climat » auprès du conseil d'administration de l'entreprise. Ils demandent à l'énergéticien « d'aligner ses activités avec les objectifs de l'Accord de Paris » en fixant des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, directes ou indirectes, liées à ses activités. Les auteurs de cette résolution souhaitent que Total s'engage à réduire à la fois l'impact climatique de ses activités de production, de transformation et d'achats de produits énergétiques, mais également les émissions liées à leur utilisation.

Parmi les actionnaires dépositaires de cette résolution, on retrouve notamment Meeschaert Asset Management, La Banque Postale AM, le Crédit Mutuel AM et Ecofi Investissements, une filiale du Crédit Coopératif. Une fois déposée, cette résolution doit encore être soumise à l'approbation du conseil d'administration de Total. Si elle est acceptée par ce dernier, elle sera votée lors de la prochaine assemblée générale du groupe, le 29 mai prochain.

Si cette résolution est votée, le groupe Total devra opérer un véritable tournant afin de respecter cette résolution. Pour rappel, en dépit de ses investissements récents dans les énergies renouvelables, le groupe Total reste à l'origine de 1 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et fait partie des 20 entreprises les plus polluantes du monde. Selon les calculs du groupe de réflexion Carbon Tracker, le groupe devrait parvenir à réduire ses émissions d'au moins 40 % d'ici 20 ans afin d'être en phase avec les objectifs énoncés dans l'Accord de Paris.

Suite à cette annonce, le Forum pour l'Investissement Responsable (FIR) a lancé un appel afin de faciliter le dépôt de résolutions. En France, un actionnaire doit en effet détenir au minimum 0,5 % du capital de l'entreprise afin de pouvoir déposer une résolution. L'association se positionne donc en faveur d'une simplification des procédures, et propose que des coalitions de cent actionnaires aient la possibilité de proposer des projets de résolution en lien avec l'environnement en assemblée générale. Dans l'espoir que des initiatives similaires puissent, à l'avenir, s'essaimer au sein d'autres entreprises que Total.