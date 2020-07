Neuf projets lauréats dans le cadre du projet de recherche Primequal

En 2019, le ministère de la Transition écologique et solidaire et l'Agence de la transition écologique (Ademe) lançaient le dernier appel à propositions de recherche du programme Primequal, intitulé « Qualité de l'air, changement climatique, énergie ».

Cet appel à propositions de recherche, ouvert à une très large diversité de thématiques ayant un lien avec la qualité de l'air (activités agricoles ; aménagement et dynamiques territoriales / politiques publiques ; mobilités et transport ; bâtiments), vise à soutenir des initiatives transverses qui abordent, dans une démarche intégrative, la qualité de l'air avec le changement climatique et l'énergie.

Dix-neuf propositions ont été déposées. Le ministère et l'Ademe ont sélectionné neuf lauréats pour un montant total de 2 millions d'euros.

Les 9 projets lauréats :

- Activités agricoles

◦ Projet RECAPS « Interactions et rétroactions entre changements climatiques et pollutions de l'air : impact des pratiques agricoles visant à augmenter le stockage du carbone du sol à l'échelle de la France », coordonné par l'INRAE

- Aménagement et dynamiques territoriales / Politiques publiques

◦ Projet ACRA « Accord de Paris, co-bénéfices et risques liés à la qualité de l'air », coordonné par l'INERIS

◦ Projet PACC-MACS « Pollution atmosphérique et changement climatique : scénarios mobilité, aménagement urbain et chauffage pour protéger la santé », coordonné par l'INSERM

◦ Projet SOURCE « Stratégies innovantes pour s'adapter au dérèglement climatique et améliorer la qualité de l'air et environnementale des villes », coordonné par le CSTB

- Mobilités et transports

◦ Projet ACACIAS « Analyse croisée air, climat, énergie et impacts socio-économiques », coordonné par l'IFPEN

◦ Projet FRAME « Cadrage de l'information pour la promotion d'une mobilité durable », coordonné par l'IFSTTAR

- Bâtiments

◦ Projet BARIAIR « Protection des bâtiments aux pollutions de sols par réduction des intrusions vers l'air intérieur : outils en conception, chantier et analyse prospective de l'impact du changement climatique », coordonné par BURGEAP

◦ Projet BATENQUE « Bâtiments, énergie, qualité de l'air et exposition », coordonné par le LMD (Laboratoire de Météorologie Dynamique)

◦ Projet AMBRES « Approche multicritères pour un bâtiment résilient et sain », coordonné par OCTOPUS LAB

Note Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement

Note Institut national de l'environnement industriel et des risques

Note Institut national de la santé et de la recherche médicale

Note Centre scientifique et technique du bâtiment

Note IFP Énergies nouvelles est le successeur de l'Institut français du pétrole

Note Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux