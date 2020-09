L'Ademe lance un nouvel AMI pour financer des projets d'économie circulaire

Ce jeudi 24 septembre, l'Agence de la transition écologique (Ademe) lance le premier appel à manifestation d'intérêts (AMI) sur les contrats à impact (CI) dédiés à l'économie circulaire. Doté d'une enveloppe totale de 10 millions d'euros, l'AMI vise à financer, via des CI, des projets d'économie circulaire, dont les objectifs sont la réduction des risques sociaux et environnementaux.

Les contrats à impact permettront de financer, sur des ressources privées, des programmes innovants d'actions destinés à prévenir des risques qui viennent engendrer à la fois des coûts publics (dépollution, ramassage d'ordures, …) et des dégradations environnementales, voire sanitaires. Des actions de sensibilisation pourront être retenues concernant les nouveaux usages (éco-consommation, emballages compostables, bioplastiques, …) et les pratiques de récupération et réemploi (d'objets, de vêtements etc…). Un ancrage territorial de ces projets est attendu.

« À travers cette forme innovante de financement des projets, nous faisons le pari d'une plus grande synergie entre les secteurs privés, publics et l'ESS (Économie sociale et solidaire, ndlr) pour accélérer une transition écologique qui ne réussira que si elle va dans le sens d'une plus grande solidarité », a déclaré Arnaud Leroy, président directeur général de l'Ademe.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 23 décembre 2020. Les lauréats seront annoncés au premier semestre 2021.