L'Anah fait la promotion des conseillers France Rénov' en Outre-mer

« La campagne de communication France Rénov' dans les Outre-mer constitue un moyen essentiel pour faire connaître ce service public de proximité, ouvert à tous et qui se déploie grâce aux collectivités locales. Ce service public porte une mission majeure : informer et conseiller les ménages qui souhaitent rénover leur logement pour l'adapter aux enjeux de la transition énergétique ou de vieillissement », déclare Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de l'Anah. Cette campagne de communication sera déployée, du 3 juillet au 3 septembre 2023, dans la presse quotidienne locale et à la radio, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.

Le 14 juin, le conseil d'administration de l'Anah a aussi approuvé l'ouverture de MaPrimeRénov' Copropriétés aux départements ultramarins. En outre, le taux d'aide aux travaux éligibles aux aides de l'Anah augmentera de 35 à 50 % pour encourager les propriétaires bailleurs ultramarins à effectuer des travaux de rénovation de logements anciens ou dégradés.