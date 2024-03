Photovoltaïque au sol : 92 lauréats pour la cinquième session de l'appel d'offres

Quatre-vingt-douze lauréats (1) ont été désignés dans le cadre de la cinquième session de l'appel d'offres pour des installations photovoltaïques au sol, dont les résultats ont été publiés le 4 mars. Ils représentent une puissance cumulée de 912 mégawatts crête (MWc) pour une puissance appelée de 925 MWc. Le prix moyen proposé par les lauréats est de 81,90 €/MWh, soit un prix inférieur de 0,6 % à celui de la période précédente.

Près de la moitié des projets retenus font moins de 5 MWc. Ces projets de petite capacité font l'objet d'un volume réservé de 200 MWc dans le cadre de cet appel d'offres. Mais, étant donné que le prix moyen pondéré de ces projets n'est que légèrement supérieur à la moyenne des projets déposés, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) propose de supprimer, pour les prochaines sessions, ce volume réservé.

Enfin, plus de la moitié des projets se situent sur terrain dégradé, une vingtaine dans des zones urbanisées ou à urbaniser, une quinzaine en zone naturelle et cinq en zone agricole, précise la CRE dans sa délibération. À noter que les ombrières ne peuvent plus être soumises à cet appel d'offres.