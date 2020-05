Bercy lance un appel à projets voué à la réduction et au traitement des déchets dans les pays en développement

Le 15 mai, la Direction générale du Trésor a lancé un appel à projets consacré aux solutions innovantes pour la réduction et la valorisation des déchets. Ouvert jusqu'au 1er octobre, il est doté d'une enveloppe de 10 millions d'euros issue du Fonds d'études et d'aide au secteur privé (FASEP), explique le ministère de l'Économie, qui gère ce fonds destiné à amorcer des projets à forte valeur ajoutée française dans les pays en développement. « Au moins une vingtaine de projets seront sélectionnés et recevront chacun une aide d'un montant maximum de 500 000 euros », précise Bercy.

L'appel à projets vise des « solutions innovantes [permettant] d'intervenir efficacement en amont et en aval du processus de gestion des déchets, aussi bien pour réduire la production de déchets que pour limiter leur impact environnemental ». La direction générale du Trésor donne en exemple les solutions de substitution aux plastiques à usage unique et aux matières non recyclables, l'optimisation de la logistique de collecte, la chaîne de tri, les systèmes de compostage, ou encore les dispositifs de piégeage des déchets dans les réseaux pluviaux.

Outre les retombées liées à l'export pour les entreprises françaises et la part française qui doit être d'au moins 85 %, les critères de sélection prendront aussi en compte le caractère abordable et adapté au contexte local du projet, son impact sur l'économie informelle, l'intérêt du bénéficiaire local, la participation de partenaires locaux et, la possibilité de réplication du projet.