Filières REP : les contributions des éco-organismes aux actions de communication de l'État sont fixées

Un arrêté publié le 23 décembre fixe la contribution des différents éco-organismes aux actions de communication interfilières de responsabilité élargie des producteurs (REP) pour l'année 2023. Le texte répartit entre eux une facture de 3,7 millions d'euros, correspondant au coût des actions de communication menées en 2023 par le ministère de la Transition écologique.

Cette contribution s'établit à 0,16 % des écocontributions perçues en 2022 par chacun des éco-organismes et producteurs en système individuel agréés. La contribution des éco-organismes qui ne l'étaient pas a été fixée sur la base des écocontributions prévisionnelles pour 2023 mentionnées dans le dossier de demande d'agrément.

Trois éco-organismes verseront plus de 400 000 euros

Sans surprise, Citeo, l'éco-organisme de la REP emballages ménagers et papiers graphiques, est le plus gros contributeur, avec un montant de près de 1,65 million d'euros, dont 117 036 euros acquittés par sa filiale Adelphe et 143 255 euros au titre des papiers graphiques.

Suit Ecomaison, avec des contributions de 449 028 euros au titre de la filière couvrant les déchets d'éléments d'ameublement (DEA), 87 114 euros pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), 5 969 euros pour les articles de bricolage et de jardin, et 484 euros pour les jouets.

Le podium est complété par Ecosystem, qui versera 437 808 euros au titre de la filière couvrant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et 1 137 euros pour les déchets diffus spécifiques (l'éco-organisme est agréé pour la gestion des extincteurs).