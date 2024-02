Assainissement autonome : Graf lance un filtre compact, repris en partie de l'ancien catalogue de Biorock

Le 23 janvier 2024, le constructeur spécialisé dans le traitement des eaux usées Graf a annoncé le lancement d'un filtre compact pour assainissement autonome. Disponible en 3 capacités (4, 5 et 6 équivalents-habitants) et en deux versions (sortie basse gravitaire ou sortie haute avec poste de relevage), le système se compose d'une fosse toutes eaux et d'une unité de traitement contenant plusieurs couches de médias filtrants, dont de la laine de roche.

Ce produit est la reprise d'un filtre similaire à laine de roche développé par la société Biorock – rachetée par Graf il y a deux ans. « La cuve de celui-ci a été remplacé par un produit développé en interne », indique leur service communication.

« Les industriels de l'assainissement non collectif essayent tous de commercialiser un panel des solutions existantes (fosses toutes eaux, filtre compact, microstation d'épuration). C'est dans ce cadre qu'est lancé ce produit », indique Jérémie Steininger, délégué général du Syndicat des acteurs du traitement des eaux à la parcelle – dont Graf n'est pas adhérent. « Le filtre compact combine une fosse toutes eaux et un filtre en un seul bloc. Il est donc moins complexe, plus petit et plus facile à installer qu'une fosse toutes eaux avec filtre en aval par exemple », complète-t-il.

En février 2023, Graf a ouvert un centre de formation pour les installateurs de ses produits.