Un Atlas dresse un panorama de la contamination au plastique

Même si les chiffres sont connus, leur rappel par l'Atlas du plastique est saisissant : 9,2 milliards de tonnes de plastique produites depuis 1950 ; l'équivalent d'un camion de déchets plastiques, soit 10 millions de tonnes, déversées toutes les minutes dans l'océan ; une pollution des sols de 4 à 23 fois plus élevée ; ou encore une ingestion humaine qui serait équivalente à une carte de crédit (5 g) par semaine.

L'ouvrage a été présenté mardi 3 mars par la Fondation Heinrich Böll, La Fabrique écologique, Zero Waste France et le mouvement Break Free From Plastic. Il dresse un panorama de la contamination et de ses sources, mais également de ses conséquences. Il zoome aussi sur des expériences réussies d'alternatives ou de suppression de l'utilisation du plastique.

« Ensemble, à l'échelle locale, nationale et globale, nous devons nous engager pour une baisse rapide et drastique de la production et de la consommation de plastique, et pour faire adopter des législations s'attaquant aux racines mêmes de cette pollution, pointent dans leur avant-propos les auteurs. Face à la crise que nous traversons, les solutions existent : il faut réduire drastiquement la commercialisation des matières plastiques, instaurer et soutenir des communautés et des villes zéro déchets, et introduire des modes de livraison durables et des produits réutilisables ».