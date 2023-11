Transition écologique des territoires : plusieurs milliards d'euros mobilisés

La Banque des territoires, filiale de la Caisse des dépôts, prévoit, via seize mesures, une enveloppe de 90 milliards d'euros d'ici à 2028 pour « mettre l'écologie en action et favoriser la cohésion des territoires », a-t-elle annoncé, ce 8 novembre, dans un communiqué.

L'essentiel de l'enveloppe sera alloué à la création de logement social et abordable, à hauteur de 56,5 milliards d'euros (Md€), et à l'accélération de la réhabilitation du parc public de logements (16,8 milliards).

D'autres dotations sont en faveur de territoires plus verts : 1,2 Md€ pour accompagner l'adaptation des territoires aux effets du changement climatique ; 1,5 Md€ pour accompagner la mise en place du nouveau mix énergétique décarboné ; ou encore 1,8 Md€ pour contribuer à la préservation de la ressource en eau ; et 1,3 Md€ pour accélérer le passage à une mobilité décarbonée. Auxquels s'ajoutent 180 millions d'euros (M€) pour accompagner la transition alimentaire des territoires ; 350 M€ pour soutenir des projets locaux de collecte, réemploi et valorisation des déchets ; et 900 M€ pour accompagner le développement territorial dans la trajectoire de la sobriété foncière. Par ailleurs, 900 M€ seront fléchés vers la réindustrialisation des territoires et la maîtrise des impacts environnementaux de l'industrie.