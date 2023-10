En termes d'adaptation climatique, la multiplicité des acteurs, des enjeux et des leviers nécessite une bonne coordination territoriale. Chef de projet territoires du cabinet Transition, Adrien Dombis, revient sur la méthode choisie dans l'Indre.

Mobiliser le plus grand nombre de parties prenantes, afin d'élaborer une feuille de route d'adaptation au changement climatique solide et partagée par tous : tel est le choix fait par le conseil départemental de l'Indre en 2019, après une série d'événements préoccupants sur son territoire, orages, grêle, sécheresse et incendies notamment. Un impératif d'autant plus fort que, selon les données du site « Les futurs du climat » développé par Météo-France, la température moyenne du département augmentera à la fin du siècle de 1,3 °C, selon les scénarios les plus optimistes, à plus de 4°C.

Avec l'aide du cabinet Transition et en s'appuyant sur la méthode Act de l'Ademe, la préfecture et le Département se sont donc mobilisés pour mettre tous les acteurs autour d'une table : plus de 500 au total. De leurs réflexions, du croisement de leurs expertises, est déjà né un premier diagnostic. Une deuxième phase de travail débute cet automne, avec la création de groupes de travail chargés de bâtir un plan d'action, cette fois, centré sur les thématiques jugées prioritaires. Objectif : aboutir à un programme opérationnel d'ici à l'été prochain. Adrien Dombis, chef de projet territoires au sein du cabinet Transition, juge cette méthode novatrice particulièrement pertinente pour mettre en œuvre l'intelligence collective sans laisser personne de côté.