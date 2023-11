Mettre en avant la recyclabilité des bouteilles en plastique constitue une allégation commerciale trompeuse qui devrait être interdite au titre des règles de l'Union européenne (UE) concernant les pratiques commerciales déloyales, estime le Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc). L'organisation de consommateurs s'appuie sur un rapport rédigé avec ClientEarth et Environmental Coalition on Standards (ECOS) pour demander à la Commission européenne d'interdire l'usage de la mention « recyclable » et des mentions laissant entendre que les bouteilles en plastique sont des emballages vertueux en matière d'économie circulaire. Le Beuc plaide aussi pour une unification de la communication sur le sujet dans l'UE et des règles de tri harmonisées.

L'étude des ONG met notamment en avant l'impact de la dégradation des propriétés du plastique au fil des cycles de recyclage, dégradation qui limite le taux d'incorporation. « Avec un taux moyen de 75 % de contenu en plastique recyclé, 6 % de la matière auront subi plus de dix cycles de recyclage, et cette proportion s'accentue avec la hausse du contenu en matière recyclée », explique l'étude. Et de préciser que 35 % du plastique auront subi dix cycles avec un contenu de 90 % de matière recyclée, et 91 % avec un taux d'incorporation de 99 %. L'étude estime, qu'à long terme, dépasser 75 % de PET recyclé est incompatible avec le maintien de la qualité des bouteilles.

Les allégations 100 % sont intenables

Que reprochent les associations de consommateurs à Coca Cola, Danone ou encore Nestlé ? En décrivant les bouteilles en polytéréphtalate d'éthylène (PET) comme 100 % recyclables ou produites à partir de plastique 100 % recyclé, les metteurs en marché de boissons recourent à des allégations de recyclabilité trop vagues, inexactes et/ou insuffisamment justifiées, explique la CLCV, qui relaye le plaidoyer en France.

Le terme 100 % recyclable, note le rapport, laisse entendre que tous les composants de la bouteille sont recyclables (et le terme « recyclable » n'est pas forcément clair). C'est faux, jugent les ONG, car une bouteille est composée de trois éléments (le corps, le bouchon et l'étiquette et la colle) qui ne sont pas tous recyclables. Seul le corps est réellement recyclable en boucle fermée. Le bouchon peut l'être en boucle ouverte et le reste ne l'est pas.

Second reproche formulé : l'allégation « 100 % recyclable » suggère que toutes les bouteilles seront effectivement recyclées. « Cette interprétation ne reflète clairement pas la réalité », estime l'étude, qui explique que « même pour le corps de la bouteille PET (…), un taux de recyclage de 100 % n'existe en pratique nulle part dans l'Union européenne et n'est pas réalisable, même en théorie, en raison des pertes inévitables qui surviennent lors du tri, des étapes de lavage et de transformation en paillettes de plastique ». En l'occurrence le taux de recyclage réel serait de 55 %, réduit à 30 % si l'on ne tient compte que du recyclage en boucle fermée.

L'allégation « 100 % plastique recyclé » est, elle aussi, considérée comme trompeuse. Pour l'essentiel, seul le corps de la bouteille est en plastique recyclé. Bien sûr, ce point est parfois précisé sur l'étiquette, « mais ces précisions sont moins visibles et insuffisantes pour contrebalancer l'impact de la mention principales "100 %" ». En outre, la méthode d'évaluation peut varier d'un acteur à un autre et, parfois, le contenu recyclé prend en compte la réintégration de résidus de production (et pas uniquement la matière recyclée à partir de déchets post-consommation).