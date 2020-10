La Fondation pour la recherche sur la biodiversité lance un nouvel appel à projets

Financer au minimum trois projets innovants qui contribueront à améliorer la connaissance scientifique relative à la biodiversité, à sa protection et à sa valorisation durable. Tel est l'objet de l'appel à projets qu'a lancé la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) lundi 12 octobre en présence de Frédérique Vidal, ministre en charge de la recherche, et Bérangère Abba, secrétaire d'État à la biodiversité.

La FRB lance cet appel à projets à travers son Centre de synthèse et d'analyse sur la biodiversité (Cesab), qui réunit des consortiums de chercheurs internationaux autour de personnalités issues de laboratoires français. Les projets éligibles doivent être des projets « de synthèse d'idées et de concepts et/ou d'analyse de données existantes, en vue d'améliorer la connaissance scientifique relative à la biodiversité et à permettre de mieux la protéger ». Ils pourront relever des sciences naturelles comme des sciences humaines et sociales. Chaque projet devra être coordonné par un scientifique reconnu rattaché à un organisme de recherche français et le groupe de travail ne devra pas dépasser quatorze experts.

Les projets sélectionnés seront financés pour une durée de trois ans. Le financement inclura le recrutement d'un post-doctorant sur deux ans, l'organisation de six réunions du groupe de travail au Cesab à Montpellier, la valorisation des résultats, ainsi qu'un appui logistique, technique et administratif. Les pré-propositions devront être adressées avant le 1er décembre 2020 et les propositions complètes avant le 15 mars 2021. L'annonce des résultats aura lieu en mai 2021.