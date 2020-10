Biodiversité : un guide pratique pour accompagner les élus locaux

Accompagner les élus locaux dans leurs projets de territoire en faveur de la biodiversité. Tel est l'objet du guide pratique que la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et les Eco-Maires publient avec le soutien de l'Office français pour la biodiversité (OFB). Ce guide a été présenté à l'occasion des dixièmes assises nationales de la biodiversité qui se tiennent à Massy (Essonne) les 7 et 8 octobre.

« Trop longtemps on a cru que l'État restait le seul à pouvoir protéger les espaces et les espèces. Il n'en est rien. Sans l'implication de ceux qui œuvrent quotidiennement sur le terrain, nous ne gagnerons pas ce combat », explique Allain Bougrain-Dubourg, président de la LPO. Compétences en matière foncière, connaissances du patrimoine naturel local et proximité avec les citoyens font des communes et intercommunalités un échelon essentiel pour agir concrètement sur le terrain, estiment les deux partenaires. « En plus de sa valeur écologique, la biodiversité locale et les services écosystémiques rendus par la nature ont une valeur culturelle et sociale essentielle pour les territoires. Protéger la nature locale est un levier fort pour redonner de l'attractivité au territoire », analyse Maud Lelièvre, déléguée générale des Éco-Maires.

Pour aider les élus locaux à élaborer une stratégie, mobiliser des moyens et développer un plan d'actions, le guide présente des expériences déjà menées par des équipes municipales. Parmi celles-ci la réouverture d'un cours d'eau à Sarcelles (Val-d'Oise), la transformation de jardins particuliers en jardin pour la biodiversité à Pessac (Gironde) ou encore la désimperméabilisation de cours d'école à Strasbourg (Bas-Rhin). Ces exemples illustrent les onze thèmes d'actions retenus par ce guide, parmi lesquels figurent le recours aux solutions fondés sur la nature, le développement de la commune sans artificialisation des sols, la gestion durable des ressources en eau, ou encore la cohabitation avec la faune sauvage.