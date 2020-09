Ça ressemble à une piscine municipale classique mais ici l'eau provient de la rivière. Elle est traitée sans aucun produit chimique. Après usage, l'eau est rendue à la rivière. Reportage sur la commune de Lorette (42).

Par de l'eau 100 % naturelle, il faut entendre une eau sans ajout de produits chimiques pour la désinfection, contrairement aux piscines classiques dont l'eau est la plupart du temps traitée au chlore. 100 % naturelle parce que l'eau provient directement de la rivière qui jouxte les bassins de baignade et que le traitement essentiel est un jardin filtrant. Des filtres plantés de roseaux et autres végétaux (joncs, phragmites, iris...) jouent le rôle d'épurateur avant l'entrée de l'eau dans les bassins et à nouveau, en en ressortant, avant qu'elle ne retourne à la rivière. Un système d'épuration peu gourmand en énergie et de surcroît qui contribue au développement et la préservation d'une certaine biodiversité : l'espace dédié aux filtres plantés fait une superficie d'environ 3 800 mètres carrés. Un espace protégé, clôturé, ce qui crée un petit sanctuaire pour de nombreuses espèces vivantes comme les batraciens. Le plan de baignade mesure lui aussi 3 800 mètres carrés. L'eau est de couleur turquoise et

tend un peu vers le vert car les algues sont tenaces même après un passage dans le jardin filtrant. Des résidus arrivent à passer, il faut alors les détacher des parois pour éviter une prolifération. L'entretien est donc constant, il y a même une journée entière dédiée au nettoyage, avec des robots aspirateurs et des agents équipés de balais brosse. De gros efforts qui ont un coût, voir reportage vidéo.





La volonté du maire en créant cette baignade naturelle était de proposer une reconnexion avec la nature, avec une eau saine et sans impacter l'environnement, enfin, le moins possible. Car les débits d'eau dans la rivière en été sont faibles et parfois insuffisants, ce qui peut mettre en péril un tel projet, comme l'explique le maire de Lorette, Gérard Tardy, dans le reportage vidéo. Même si le circuit d'épuration de l'eau pourrait techniquement fonctionner en circuit fermé, le prochain projet du maire est de construire un bassin de stockage de 4 000 mètres cubes d'eau à remplir en demi-saison pour définitivement assurer le bon fonctionnement de cette baignade naturelle.

Coût global de l'opération : 2,6 millions d'euros, ce qui comprend l'espace de baignade, la voirie, les réseaux, les espaces verts, la construction des locaux et la maîtrise d'œuvre. La ville de Lorette a financé 1,4 million d'euros et le complément provient de l'État, la région Auvergne Rhône Alpes, Saint-Etienne Métropole et le Conseil départemental de la Loire.