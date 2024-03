Bercy va analyser les aides publiques au prisme de l'efficacité carbone

À l'occasion d'un déplacement dans les Yvelines sur le site de la société GE Healthcare, lundi 11 mars, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a rappelé les objectifs de la France en matière de sobriété énergétique : réduire de moitié d'ici à 2050 les consommations totales d'énergie par rapport à 2021, soit ramener les consommations, tout usages confondus, de 1 600 à 900 TWh. « Un sacré défi », a-t-il commenté. Pour le ministre, la question de la sobriété reste une priorité. Les campagnes de sensibilisation aux écogestes seront reconduites dès l'automne prochain.

Bruno Le Maire en appelle aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises sur cette question et, pour les inciter à gagner en efficacité énergétique, le ministre entend mieux valoriser ce type d'actions dans le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Une réflexion est en cours à la direction générale du Climat et de l'Énergie (DGEC).

Le ministre va également missionner ses services pour évaluer les bénéfices réels des politiques publiques de soutien à la transition écologique. « Cet argent public est-il bien utilisé et pour quelle efficacité énergétique, efficacité carbone ? s'interroge le ministre. Nous devons en avoir pour notre argent (…). L'efficacité énergétique et l'efficacité budgétaire vont de pair. » Son ministère va donc vérifier que chaque euro dépensé pour le climat est dépensé « utilement et efficacement », surtout en matière de rénovation énergétique et d'aides aux véhicules propres. Les premiers résultats de cette comptabilité seront présentés cet été.