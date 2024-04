Affaire des carottes de Créances : la Cour de cassation rejette le pourvoi des maraîchers

Les carottes sont cuites pour les maraîchers de Créances. Ce mardi 23 avril 2024, la Cour de cassation a rejeté les pourvois en cassation de douze producteurs de carottes des sables de Créances (Manche) accusés d'avoir épandu du dichloropropène, un pesticide interdit en France. Utilisé pour lutter contre un ver parasite des carottes, il est classé cancérogène probable. Les peines prononcées à leur encontre en février 2023 — atteignant 80 000 euros d'amende, dont 30 000 euros avec sursis, et six mois d'emprisonnement avec sursis — sont donc définitives.

Pour rappel, la Brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires avait été alertée, en juin 2020, de la commercialisation et de l'épandage, à grande échelle (plus de 100 tonnes, indique l'association Générations futures, membre de la partie civile lors du procès), de dichloropropène sur le bassin de production des carottes de Créances. Une douzaine de maraîchers avaient été poursuivis et condamnés par un jugement du 1er septembre 2021 devant le tribunal correctionnel de Coutances (Manche). Ce jugement a été confirmé le 10 février 2023 par la Cour d'appel de Caen, et certaines peines ont été aggravées. En réponse, les prévenus s'étaient pourvus en cassation. La saga judiciaire prend fin, la Cour de cassation rejetant les pourvois des requérants.