Une carte interactive pour valoriser ses déchets en Ile-de-France

L'observatoire régional des déchets d'Ile-de-France (Ordif) propose sur son site internet, une carte interactive des centres de dépôts ou de tri des déchets de la région.



Particuliers ou professionnels peuvent, depuis leur adresse, trouver le centre le plus proche ou le plus adapté, en fonction des types de déchets : inertes, dangereux, ou non dangereux. Trois catégories sont recensées : structures du réemploi, déchèteries publiques, ou autres installations.



L'Ile-de-France compte 170 déchèteries publiques et 75 déchèteries professionnelles. La région reste toutefois une des plus concernées par les dépôts sauvages.