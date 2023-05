La méthanisation dans l'ère de l'optimisation (3/4) : le point sur la plateforme CertiMétha

Si elle reste majoritairement entre les mains d'agriculteurs, la méthanisation est avant tout une activité industrielle. Sa professionnalisation comme sa montée en maturité passent donc par l'industrialisation de nouveaux équipements, process et pratiques.

Le site sera complètement opérationnel d'ici au printemps 2025 François Lebrisse, responsable de la gestion des flux pour le groupe Evergaz

Lancé en 2011, le projet CertiMétha se présentait comme le fer de lance de cette approche de professionnalisation par l'industrialisation. Pourtant, douze ans plus tard, force est de constater que cette plateforme d'innovation demeure en gestation . Après s'être heurté à un cruel manque de coordination entre toutes les parties prenantes et subi un important retard dû à la pandémie de Covid-19, le projet (initialement porté par l'association Biogaz Vallée et sept partenaires) semble enfin sur la voie de la concrétisation, avec la pose symbolique de la première pierre fin 2022., assure François Lebrisse, responsable de la gestion des flux pour le groupe Evergaz et actuel pilote du projet CertiMétha.

Installée à Troyes (Aube), la plateforme comportera des laboratoires, pour des essais en petits contenants, des locaux de formation, mais également un hall d'essai avec des pilotes industriels de cinq à dix mètres cubes ainsi qu'une unité de méthanisation grandeur nature.

En effet, l'ambition du projet est triple. En premier lieu, des sociétés d'analyse comme Innolab pourront y tester l'efficacité de produits antimousse ou encore d'enzymes de prétraitement pour le fumier. Ces essais en laboratoire pourront se poursuivre à une échelle supérieure sur les unités de méthanisation à disposition. « Cette philosophie de mise en œuvre préindustrielle vise à "dérisquer" l'innovation de la filière, qu'il s'agisse de biologie ou d'équipements. »

En parallèle, Evergaz compte sur les moyens techniques de CertiMétha pour conduire des formations sur des conditions réelles d'exploitation. « Ce volet s'adressera aussi bien à des biologistes qu'à des porteurs de projet souhaitant mettre en pratique leurs connaissances théoriques avant de se lancer », conclut François Lebrisse.