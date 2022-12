Gestion des déchets : les données de 2020 traduisent l'impact de la crise sanitaire

Fin novembre, le ministère de la Transition écologique a publié le « Bilan 2020 de la production de déchets en France ». Publié tous les deux ans, il dresse en quatre pages un panorama de la production de déchets et de leurs traitements. Cette nouvelle édition illustre l'impact qu'a eu la pandémie sur ce secteur. « En 2020, 310 millions de tonnes de déchets ont été produites, soit une diminution de 9,7 % par rapport à 2018, due en grande partie à la pandémie », expliquent les services du ministère.

Cette chute concerne à peu près tous les secteurs économiques : - 24,3 % pour l'industrie ; - 11,4 % pour la construction (qui totalise 69 % des déchets français) ; - 8,1 % pour le secteur du traitement de l'eau et des déchets ; et - 1,4 % pour l'agriculture et la pêche. En revanche, la production de déchets des ménages a bondi de 12,6 % du fait des confinements et de la généralisation du télétravail.

Pour le reste, le document apporte de nombreuses précisions concernant la nature des déchets produits et les modes de traitement. Les chiffres compilés par le ministère montrent notamment qu'en 2020, 64,4 % des déchets ont été recyclés ou employés en remblaiement, soit un recul de 1,7 point par rapport à 2018. En l'occurrence l'utilisation en remblais des déchets minéraux atteint 74 %, alors que le taux de recyclage des déchets non minéraux n'est que de 43 %.

« Les déchets métalliques, de verre, de papiers-cartons, de textile et les déchets végétaux sont les mieux recyclés (taux de recyclage supérieurs à 90 %), alors que le taux de recyclage des plastiques est de 18 %, bien en dessous de l'objectif fixé par la loi Agec, qui est de tendre vers 100 % de plastique recyclé d'ici à 2025 », résume le document.