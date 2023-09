Emballages et papiers : Citeo retient dix projets de recyclage en outre-mer

Citeo a retenu dix projets ultramarins de valorisation locale d'emballages ménagers et de papiers parmi la quinzaine présélectionnée en 2022. Quatre territoires sont concernés : La Réunion, Mayotte, la Guyane et la Martinique.

Citeo vient d'annoncer avoir retenu dix nouveaux projets ultramarins de valorisation locale des déchets d'emballages ménagers et de papiers issus de la collecte sélective. Ces projets ont été retenus parmi la quinzaine présélectionnée en 2022. Ils vont maintenant bénéficier d'« un accompagnement technique et financier afin de franchir une nouvelle étape dans [leur] déploiement », explique l'éco-organisme chargé de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) d'emballages ménagers et de papiers graphiques.

Aujourd'hui, les déchets issus du bac jaune des 2,1 millions d'habitants des sept territoires ultramarins couverts par la REP (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon) sont majoritairement exportés, rappelle Citeo. L'appel à manifestation d'intérêt (AMI) de 2022 a d'abord permis d'accompagner une quinzaine de projets, notamment en procédant à des essais techniques sur mesure, pour valider la technologie et le dimensionnement des unités.

Dix projets sur quatre territoires

Citeo prévoit d'investir 3 millions d'euros, via le financement d'équipements et d'études complémentaires Citeo

À l'issue de cette première phase, dix projets, répartis sur quatre territoires (La Réunion, Mayotte, la Guyane et la Martinique), ont été sélectionnés. Six autres feront l'objet d'études complémentaires financées par Citeo afin d'approfondir les résultats déjà obtenus et s'assurer qu'ils sont viables à terme.

« Au total, Citeo prévoit d'investir 3 millions d'euros, via le financement d'équipements et d'études complémentaires », explique l'éco-organisme, qui précise que « ces projets à terme visent un total de plus de 30 000 tonnes de déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques à recycler chaque année ».

Quatre projets entrent dans la phase « investissement » de l'AMI : le projet réunionnais STS de recyclage des emballages ménagers en verre en ajout béton (le projet est déjà opérationnel depuis 2022) ; Habit'Âme, à Mayotte, qui propose de recycler des emballages en plastique en mobilier et matériaux de construction (le montage de l'installation a déjà démarré) ; le projet Projet Biopack (La Réunion) de recyclage des papiers et des cartons en articles en cellulose moulés (alvéoles et boîtes à œufs, crachoirs et haricots médicaux, pots à semis, etc.) ; le projet RVE, à La Réunion, de recyclage des plastiques en paillettes et granulés.

Les six autres projets sont encore à l'étape R&D. La Martinique regroupe deux projets de recyclage des plastiques en paillettes et granulés et des briques alimentaires en isolants (projets portés par Martinique Recyclage) et un troisième de valorisation des fibreux et de certains plastiques en électricité et en chaleur (projet de Valecom). En Guyane, le projet Verr'In Guyane propose de recycler le verre en filtration d'assainissement et le projet Kagarama Ventures vise à recycler des papiers cartons en alvéoles et boîtes à œufs. Enfin, le projet Mayotte Alvéole doit déboucher, lui aussi, sur le recyclage des papiers cartons en alvéoles et boîtes à œufs.