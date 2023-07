La consommation mondiale de charbon devrait atteindre un niveau record en 2023

Après une année 2022 record pour la consommation mondiale de charbon, la tendance se poursuit en 2023, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Au premier trimestre, le demande a déjà augmenté d'environ 1,5 % et le commerce devrait augmenter de plus de 7 % sur l'année.

Depuis le début de l'année, la demande a baissé de 16 % en Europe et devrait se poursuivre, « en raison de l'expansion des énergies renouvelables et de la reprise partielle du nucléaire et de l'hydroélectricité après leur récente chute ». Aux États-Unis, où le prix du gaz naturel continue de baisser, la demande a chuté de 24 %. Mais ces tendances restent toutefois insuffisantes pour compenser la demande en hausse des économies asiatiques, pour la production d'électricité et les applications industrielles. Depuis janvier dernier, elle a ainsi augmenté de 5 % en Chine et en Inde et « reste obstinément élevée », malgré le développement de sources d'énergie renouvelable. En mars 2023, l'Inde a produit pour la première fois plus de 100 millions de tonnes de charbon – quand la Chine atteignait pour la seconde fois les 400 millions de tonnes.

Les prix atteignent « ceux de l'été 2021, sous l'effet d'une offre abondante et d'une baisse des prix du gaz naturel ». « En 2023 et 2024, les faibles baisses de la production d'électricité à partir du charbon devraient être compensées par des augmentations de l'utilisation industrielle du charbon », complète l'AIE.

« Nous avons besoin d'efforts politiques et d'investissements plus importants - soutenus par une coopération internationale plus forte - pour stimuler une augmentation massive des énergies propres et de l'efficacité énergétique afin de réduire la demande de charbon dans les économies où les besoins en énergie augmentent rapidement », déclare Keisuke Sadamori, directeur des marchés de l'énergie et de la sécurité de l'AIE. Une démarche bien mal en point : la semaine dernière, les ministres de l'Énergie du G20 n'ont pas réussi à trouver un accord sur la sortie des énergies fossiles – et le charbon n'est pas évoqué dans la déclaration finale.