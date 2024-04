Écoconception : Bruxelles consulte sur les futurs critères de durabilité des ordinateurs portables

Le 25 avril, la Commission européenne a ouvert deux consultations concernant l'amélioration des critères d'efficacité énergétique des ordinateurs portables : une première sur les critères d'écoconception, (1) la seconde sur l'étiquette énergie (2) . Dans les faits, ces deux consultations renvoient vers un seul et même questionnaire (3) , les deux sujets étant liés.

Ces travaux s'appuient sur la révision en cours de la réglementation européenne sur l'écoconception. La Commission rappelle qu'à l'avenir l'évaluation de celle-ci prendra mieux en compte la durabilité, la fiabilité, la réparabilité et la recyclabilité des produits. Ces deux consultations sont ouvertes jusqu'au 18 juillet.

Ces travaux doivent aboutir à l'adoption d'une nouvelle réglementation qui prendra la suite du règlement de 2013 qui fixe les exigences d'écoconception applicables aux ordinateurs. Bruxelles compte voir aboutir ces procédures au quatrième trimestre 2025.

Au-delà de l'efficacité énergétique stricto sensus, la Commission envisage de prendre en compte ces nouveaux éléments : la durabilité et la solidité ; les possibilités de démontage et de réparation ; la disponibilité des pièces de rechange prioritaires ; la disponibilité d'informations utiles aux utilisateurs, réparateurs et recycleurs ; la disponibilité des mises à jour du système d'exploitation ; les émissions sonores ; la durabilité ou l'accessibilité des batteries ; et la protection contre les causes les plus fréquentes de dommages importants ou de perte totale.