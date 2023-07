Contentieux climatique TotalEnergies : conflit d'intérêt pour le juge qui a déclaré la plainte irrecevable

Le contentieux climatique opposant TotalEnergies à six associations et seize collectivités locales, dont les villes de Paris et de New York, n'est peut-être pas terminé. En 2020, ces dernières avaient engagé une action en justice contre le groupe sur le fondement du manquement au devoir de vigilance. Le but était de le contraindre à s'aligner sur l'objectif de l'Accord de Paris. Le tribunal judiciaire de Paris avait rendu sa décision par ordonnance le 6 juillet dernier, jugeant cette action irrecevable.

Le média indépendant Lanceur d'alerte révèle toutefois, ce 26 juillet, que le juge chargé de l'affaire a dissimulé un conflit d'intérêt, susceptible de remettre en cause la décision. Son cousin germain est en effet salarié de TotalEnergies depuis vingt-quatre ans et est actuellement chargé de la stratégie des nouveaux projets. Le juge aurait donc dû se dessaisir de l'affaire et se retrouve « en apparente violation des obligations déontologiques de la magistrature », pointe le média.

« Ces faits extrêmement graves laissent planer une suspicion légitime de partialité de l'ordonnance », a réagit sur Twitter Sébastien Mabile, un des deux avocats des ONG et des collectivités requérantes. Il a annoncé au média Novethic leur intention de faire appel de la décision.