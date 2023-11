Hydrogène vert : Elogen, le CNRS et l'université Paris-Saclay créent un laboratoire de recherche

Le fabricant d'électrolyseurs à base de la technologie PEM (membrane échangeuse de protons) Elogen renforce son partenariat avec l'université Paris-Saclay et le CNRS. Cette coopération réaffirmée se traduira par la création d'un laboratoire commun de recherche qui aura pour mission d'améliorer les processus d'électrolyse PEM et d'explorer l'usage de nouveaux matériaux, disponibles en quantité. Cette technologie à basse température utilise des membranes polymères mais également des matériaux rares et chers, comme le platine, l'iridium, ou encore le titane.

Ce laboratoire commun sera hébergé au sein de l'Institut de chimie moléculaire et des matériaux d'Orsay (ICMMO - CNRS/université Paris-Saclay) et plus particulièrement en chimie organique et inorganique ainsi qu'en sciences moléculaires et des matériaux. Il réunira l'expertise scientifique des équipes de l'ICMMO en matière d'électrolyse de l'eau par PEM, de stockage et de purification d'hydrogène et celle des équipes d'Elogen qui travaillent sur cette technologie depuis vingt-cinq ans. La création du Laboratoire commun participera également à la formation de jeunes chercheurs, avec, à ce stade, deux doctorants recrutés dans ce cadre.