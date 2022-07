De nouvelles dérogations à la politique agricole pour augmenter la production européenne

À la demande des États membres de l'UE, la Commission européenne a élaboré une nouvelle liste de dérogations à la politique agricole commune (PAC) afin d'augmenter la production alimentaire en Europe. Elle propose notamment une dérogation temporaire aux normes BCAE (Bonnes conditions agricoles et environnementales) concernant la rotation des cultures et les jachères. Selon la Commission, « compte tenu de l'importance de ces normes pour les objectifs de préservation du potentiel des sols et d'amélioration de la biodiversité à la ferme », la dérogation est limitée à l'année 2023, et exclut la plantation de cultures qui sont généralement utilisées pour l'alimentation des animaux (maïs et soja).

L'enjeu est d'augmenter la production de céréales destinées aux produits alimentaires pour garantir la sécurité alimentaire dans le monde, mise à mal par la guerre en Ukraine. « L'invasion de l'Ukraine par la Russie a déclenché une forte flambée des prix des matières premières et a un impact sur l'offre et la demande de produits agricoles au niveau mondial, rappelle la Commission européenne. En particulier, la production mondiale de blé est menacée à la fois par le choc de l'offre résultant de la taille de la part de l'Ukraine et de la Russie sur les marchés du blé et par le choc des coûts des intrants, en particulier pour le gaz naturel, les engrais azotés et l'oxygène. »

Les États membres auront le choix d'activer ou non ces dérogations. En mars dernier, des mesures similaires avaient été prises et la France avait décidé de les appliquer.