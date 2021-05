La diversité des oiseaux dans les vignes est dépendante des pratiques agroécologiques

La diversité des communautés d'oiseaux dans les vignobles est favorisée par la combinaison de la viticulture biologique, de l'enherbement entre les rangs de vigne et de la diversité des habitats composant le paysage (forêts, haies, prairies, autres cultures). C'est la conclusion à laquelle parvient une étude scientifique coordonnée par l'Inrae, avec la participation de Bordeaux Sciences Agro et de l'École supérieure d'agricultures d'Angers (ESA), et publiée le 11 mai dans la revue Journal of Applied Ecology.

L'intérêt de l'étude est d'avoir analysé la combinaison de plusieurs pratiques agroécologiques sur une large échelle géographique. « Les chercheurs ont étudié les communautés d'oiseaux de 334 vignobles, dont 30 % conduits en viticulture biologique, au sein de douze régions viticoles d'Europe [Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne et Pays-de-la-Loire pour la France] représentant des climats et des paysages contrastés », explique l'Inrae. Dans chaque vignoble, ils ont identifié les espèces présentes, compté les individus et analysé les services écologiques que chaque communauté pouvait apporter. Au final, les scientifiques ont décompté près de 11 500 individus appartenant à 131 espèces.

Conclusion de l'étude ? L'abondance des espèces dépend de combinaisons de pratiques qui varient selon les caractéristiques de ces espèces. « Ainsi, les pratiques de viticulture biologique favorisent l'abondance des oiseaux insectivores et la diversité des communautés d'oiseaux, mais cet effet est renforcé par l'enherbement entre les rangs de vigne et la diversité du paysage, explique l'Inrae. Une proportion élevée de forêts au sein du paysage favorise l'abondance des insectivores et des espèces d'oiseaux qui ont un chant attractif. En revanche, cet environnement est moins favorable aux oiseaux granivores et aux oiseaux spécialistes des milieux ouverts qui préfèrent une forte proportion de vignes ».