DualSun triple sa production de panneaux solaires hybrides

Le 23 novembre, en ouverture de la 10e Semaine de l'industrie, DualSun, entreprise marseillaise spécialisée dans le photovoltaïque, a inauguré sa nouvelle ligne de production. Cette dernière résulte d'un investissement de 850 000 euros, issu en partie du soutien du plan France Relance et du Programme d'investissement d'avenir (PIA4).

Installée en Jujurieux (Ain), cette usine, désormais pleinement opérationnelle, permet à DualSun de multiplier par 3,5 la fabrication de ses panneaux bifaciaux hybrides Spring (composés d'un recto photovoltaïque et d'un verso thermique) par rapport à 2020. L'entreprise est désormais capable d'en produire 30 000 par an. Cette production accrue est également rendue possible par la création de huit postes supplémentaires. « En 2021, plus de 20 % des panneaux solaires hybrides produits sur le site industriel de Jujurieux ont été vendus à l'export », rapporte, déjà, DualSun dans un communiqué.

« En étant membre de la French Fab et de l'Alliance Industrie du futur, la société réaffirme sa contribution et son impact dans le tissu industriel français, ainsi que ses engagements vis-à-vis des grands enjeux actuels, comme créer de l'emploi en France, dynamiser l'industrie du solaire et promouvoir l'innovation à la française dans le monde », clame DualSun. En sept ans, l'entreprise a posé l'équivalent de 49 000 mètres carrés de panneaux hybrides. Et grâce à sa nouvelle ligne de production, elle devrait bénéficier d'une augmentation de 230 % de son chiffre d'affaires – soit 17 millions d'euros – en un an.