Compteurs d'eau intelligents : Suez et l'italien Acea s'associent

Le 6 décembre, le groupe Suez a annoncé son partenariat avec l'opérateur italien Acea pour accélérer la fabrication et la commercialisation des compteurs d'eau intelligents. Suez détient environ 23,33 % du capital social d'Acea.

Les deux groupes vont créer une coentreprise, qui assurera la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de compteurs d'eau intelligents destinés au marché italien et à l'international. Ils prévoient notamment de développer « un système révolutionnaire de mesure multifonction de nouvelle génération et doté de la technologie NB-IoT ».