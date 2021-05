Services d'efficacité énergétique : un marché de 6 milliards d'euros en 2023, selon Xerfi

Le marché des services d'efficacité énergétique (SEE) devrait bondir de 20 % entre 2020 et 2023 pour atteindre 6 milliards d'euros, estime Pierre Paturel, directeur d'études auprès du cabinet d'analyses économiques Xerfi. Plusieurs facteurs devraient contribuer à cette forte croissance : une réglementation favorable visant la neutralité carbone et un prix de l'électricité en hausse. En parallèle, le prix des solutions d'efficacité énergétique baisse et l'Internet des objets se développe fortement.

Résultat : de nombreux acteurs se positionnent sur ce marché. « Si de très nombreux intervenants ont été recensés sur la plupart des segments du marché, rares sont ceux à proposer un panel complet de prestations, allant de l'audit à la réalisation des travaux et à l'exploitation/maintenance des systèmes. C'est surtout le cas des très grands opérateurs qui maîtrisent en interne les savoir-faire clés et se positionnent en maîtres d'œuvre des grands projets d'efficacité énergétique », analyse Pierre Paturel. D'autres petits opérateurs s'organisent pour monter en compétence et se présenter comme l'interlocuteur unique des programmes d'efficacité énergétique, note Xerfi.