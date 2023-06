UrbanPrint : Efficacity lance un appel à projets auprès de l'Union nationale des aménageurs

Jusqu'au 28 septembre, l'Institut de recherche et de développement Efficacity lance un appel à manifestation d'intérêt (AMI) qui vise à accompagner les membres de l'Union nationale des aménageurs (Unam) à utiliser le logiciel UrbanPrint. Développé par Efficacity et le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), ce logiciel permet d'évaluer, en analyse du cycle de vie (ACV), les impacts énergie, carbone et environnementaux d'un projet d'aménagement urbain, en neuf comme en rénovation. Cet outil s'appuie sur la méthode Quartier énergie carbone, élaborée avec le soutien de l'Agence de la transition écologique (Ademe).

Les porteurs de projet sélectionnés, dans le cadre de l'AMI, bénéficieront d'un accompagnement subventionné à 50 % par Efficacity pour procéder, grâce à UrbanPrint, à l'évaluation de l'impact énergie et carbone de leur projet. Le logiciel leur permettra d'identifier les leviers d'action pour réduire cet impact.

L'objectif de l'AMI vise également à poursuivre l'enrichissement des connaissances et des bases de données liées à la méthode Quartier énergie carbone et au logiciel UrbanPrint.