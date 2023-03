Énergie et bâtiment : les lauréats des Bepositive Awards 2023

Le salon Bepositive 2023 a récompensé quatre innovations dans le cadre de son concours Bepositive Awards. Les catégories du concours correspondent aux secteurs d'exposition du salon : nouveaux systèmes énergétiques, bois énergie Flam'expo, énergie dans le bâtiment, solutions constructives. Ont été présentées 57 innovations par 44 entreprises candidates.

Dans la catégorie « Nouveaux systèmes énergétiques », le lauréat est l'ombrière de parking solaire sans fondations Mecosun de la société Mecopark, car elle « permet d'équiper une majorité de parkings sans travaux de fondations, avec une rapidité de pose sans équivalent et un impact sur l'activité du parking très modéré ». Cette innovation existe aussi en version avec du ciment bas carbone.

Concernant la catégorie « Bois énergie Flam'expo », le jury a récompensé le poêle Core de la société MCZ, une « technologie innovante de combustion du pellet basée sur les principes de la gazéification ». Elle réduit ainsi les émissions de particules fines « de 40 % par rapport aux seuils les plus stricts au niveau européen ».

Le lauréat de la catégorie « Énergie dans le bâtiment » est la société Ubbink France et son Rolux Multiflex, qui « permet de raccorder à chaque appareil à condensation un conduit individuel de fumée en D60 introduit dans le conduit existant », qu'il soit individuel ou collectif. Le tout est prémonté et facilite donc la rénovation à la fois pour l'installateur et les occupants des logements, tout en évitant notamment l'exposition à l'amiante potentiellement présente.

Enfin, dans la catégorie « Solutions constructives », c'est le béton de bois TimberRoc de CCB Greentech qui a été récompensé. Il s'agit d'un matériau de construction bio-sourcé composé de ciment, d'eau et de granulats de bois labellisés Bois de France. Cette innovation permet la valorisation de déchets de scierie, tout en présentant des bonnes qualités de performance thermique, d'absorption acoustique et de réaction au feu.