Énergies marines : Naval group quitte le navire

Le groupe de construction navale Naval group cherche à céder sa branche Énergies. Le Conseil d'administration, réuni le 4 février, a tranché en faveur de l'abandon des activités sur les énergies marines, qui portent principalement sur l'éolien flottant et l'énergie thermique des mers. Le manque de perspectives économiques à court, moyen et long terme justifie cette décision, explique le groupe, qui recherche un repreneur pour tout ou partie de cette activité. En 2018, le groupe avait déjà abandonné son activité sur l'hydrolien, malgré la construction d'une usine à Cherbourg (Manche) et son implication dans un projet pilote au Raz Blanchard.