ENR électriques : le solaire accélère, pas l'éolien

Le photovoltaïque est le moteur de la filière électrique renouvelable ces dernières années, soulignait Frédéric Tuillé, responsable des études d'Observ'er, lors de la présentation du baromètre 2023 des énergies électriques renouvelables, publié le 25 janvier par Observ'er, la FNCCR (1) et l'Ademe.

En 2023, 4,5 gigawatts (GW) supplémentaires ont été raccordés, dont près de 3 GW de solaire. L'autoconsommation individuelle connaît notamment un développement « historique » et représente désormais 48 % des installations. Ce changement de dynamique dans le photovoltaïque, entamé en 2021, lui permet de « raccrocher les wagons » des objectifs de la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) à 2028, tout en restant cependant dans la fourchette basse. D'autant que ces ambitions devraient être rehaussées pour atteindre 40 % d'ENR dans la consommation électrique en 2030. Le projet de PPE, en consultation, prévoit une accélération sur le solaire avant 2030, pour atteindre entre 54 et 60 GW installés à cette échéance, contre 20 GW estimés fin 2023.

En revanche, l'éolien terrestre reste à la traîne et en deçà du seuil de 1,5 GW supplémentaire par an, avec 1,2 à 1,3 GW estimé, fin 2023. Résultat : l'objectif PPE pour 2023 n'a pas été atteint (22 GW installés contre 24 GW attendus) et celui de 2028 ne le sera certainement pas à ce rythme. Des attentes fortes pèsent sur les travaux menés actuellement par les collectivités sur les zones d'accélération. L'éolien en mer est, quant à lui, confronté à une lenteur de développement même si plusieurs parcs sont actuellement en construction.

« Si la dynamique de l'ensemble des filières renouvelables électriques a affiché en 2022 et 2023 un meilleur rythme qu'au tournant des années 2020, le pays n'en reste toujours pas moins en retard sur ses objectifs », conclut le document.