Pas toujours facile pour un industriel d'imaginer le pire pour son site. Pourtant, les enjeux sont importants et pas seulement pour les ICPE, selon Patrick Buquet, référent national eau et inondations chez Socotec Environnement.

Fortement touché par les inondations cet hiver, le Pas-de-Calais panse ses plaies. Dans ce territoire où il est tombé en un mois l'équivalent de six mois de pluie, la difficulté d'évacuation des eaux se conjugue à la hausse du niveau de l'océan. La fréquence de ces événements climatiques d'une ampleur exceptionnelle pourrait s'accélérer sous l'effet du réchauffement climatique et toucher des territoires jusque-là épargnés. Des territoires qui accueillent, outre des habitations et des commerces, des sites industriels, qui doivent s'y préparer.

Aujourd'hui, 30 % des accidents industriels seraient liés à des inondations, premier risque naturel en France. Mais les vagues de chaleur commencent également à perturber certains secteurs industriels. Ce cumul de risques industriels et naturels, le risque dit Natech, a tendance à augmenter : « On était de l'ordre d'à peu près une quarantaine d'accidents en France dans les années 2000-2010. Aujourd'hui, on est passé à 100 événements », rappelle Patrick Buquet, référent national eau et inondations chez Socotec Environnement. Pour le spécialiste, les sites industriels doivent prendre la mesure du phénomène et pas uniquement si la règlementation ICPE leur impose une étude de danger. Surtout que « les assureurs ont une parfaite connaissance de ces problématiques. Ils savent parfaitement aller chercher les informations dans les bases de données existantes et peuvent demander un diagnostic de vulnérabilité pour mettre à jour le contrat », rappelle Patrick Buquet.

Le diagnostic de vulnérabilité est un outil qui intègre les enjeux du site industriel mais aussi son territoire, tout en adaptant les préconisations aux enjeux. Détails avec Patrick Buquet, rencontré au salon Pollutec.